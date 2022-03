Die Lautrer Kehrwoche, bei der sich vor Corona Gruppen, Vereine und Schulklassen zum Müllsammeln in Kaiserslautern verabredet hatten, fällt auch in diesem Jahr wieder aus. „Aufgrund der anhaltend hohen Infektionsdynamik der Coronapandemie wird die Stadtbildpflege Kaiserslautern auch in diesem Jahr keine Lautrer Kehrwoche durchführen“, heißt es von dem städtischen Eigenbetrieb. Man unterstütze aber umweltbewusste Gruppen, die selbstständig für ein sauberes Wohnumfeld sorgen wollen, beim Abfallsammeln.

Interessierte können sich bei der Stadtbildpflege unter der E-Mail kundenservice@stadtbildpflege-kl.de melden. Größere, unerlaubte Müllablagerungen im Stadtgebiet können Bürger der Stadtbildpflege über die App mitteilen. Die kann kostenfrei unter dem Namen „Stadtbildpflege Kaiserslautern“ im Google Play Store sowie im Apple App Store heruntergeladen werden.