Die Stadtbildpflege lässt im August an mehreren Straßen Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Betroffen sind die Röchling- und Von-Miller-Straße sowie die Pariser und Berliner Straße. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Vom 9. bis 15. August werden Schadstellen in der Röchlingstraße behoben. In dieser Zeit gilt dort die Einbahnstraßenregelung. Eine Einfahrt in die Röchlingstraße ist nur von der Denisstraße aus möglich. Die Ausfahrt in die Merkurstraße bleibt bestehen.

Vom 10. bis 29. August werden Schäden in der Zufahrt zur Von-Miller-Straße 11 sowie der Prof.-Dietrich-Straße behoben. Laut Stadtbildpflege kann es dabei zu Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss kommen.

Vom 22. bis 31. August werden in der Pariser Straße, auf der Abbiegespur zur Gustav-Eiffel-Straße, zwei tiefliegende Schachtdeckel angepasst. Gleiches steht in der Berliner Straße stadtauswärts, unmittelbar nach der Berliner Brücke, in der rechten Fahrspur an. Der Verkehr wird einspurig an den Baustellen vorbeigeführt.