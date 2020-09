Anfallendes Herbstlaub muss von öffentlichen Straßen und Gehwegen entfernt und anschließend entsorgt werden, darauf weist die Stadtverwaltung hin. Verantwortlich dafür ist demnach derjenige, der für die Straßenreinigung zuständig ist.

„Das in der Straßenreinigungssatzung aufgeführte Straßenverzeichnis gibt Auskunft darüber, welche Straßen und Gehwege durch uns gereinigt werden. Hierfür erhebt die Stadt Kaiserslautern Straßenreinigungsgebühren“, erläutert Andrea Buchloh-Adler, stellvertretende Werkleiterin der Stadtbildpflege, „in den übrigen Straßen mit Anliegerreinigung und in den in der Satzung nicht aufgeführten Straßen sind die Grundstückseigentümer zur Sauberhaltung verpflichtet.“ Anwohner, die für die Gehwegreinigung verantwortlich sind, müssen demnach auch das Laub entfernen, das von städtischen Bäumen auf den Gehweg fällt. Hierzu werden seit Montag, 28. September, spezielle Laubsäcke auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher Straße 187 ausgegeben. Dort können die gefüllten Säcke auch kostenfrei abgegeben werden. Ab dem 10. Oktober stehen für die Entsorgung auch die im Stadtgebiet aufgestellten Grünschnittcontainer zur Verfügung.