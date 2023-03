Für den anstehenden Pflanzenrückschnitt in vielen Gärten stellt die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) zwischen dem 25. März und 7. Mai kostenlose Grünschnitt-Container im Stadtgebiet auf.

An insgesamt vier Wochenenden können die Bürger ihren Grünabfall in den Containern entsorgen. Wo diese stehen und wann sie befüllt werden können, lässt sich im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de einsehen sowie in der App der SK. Die SK weist darauf hin, dass die Container unter Umständen wegen parkender Fahrzeuge in der Nähe der angegebenen Standorte aufgestellt werden müssen.

Die Grünschnitt-Container können für kompostierbare Gartenabfälle wie Pflegeschnitte von Bäumen und Sträuchern, Grasschnitt und Laub genutzt werden. Kunststoffsäcke, Blumentöpfe, Draht, Steine, Erde und Sperrmüll dürfen nicht darin entsorgt werden. Falsch befüllte Container würden sofort abgezogen und nicht wieder aufgestellt werden, betont die SK.

Grünschnitt kann auch abgeholt werden

Haushaltsübliche Mengen an Grünabfall können ganzjährig kostenlos auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher Str. 137 abgegeben werden. Auch der Wertstoffhof der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) nimmt haushaltsübliche Mengen unentgeltlich an.

Wer will, kann gebündelte Äste und Zweige auch direkt am eigenen Grünstück abholen lassen. Kleingeschnittenes Material kann in Papiersäcken beigestellt werden. Diese Leistung der SK kostet pro Kubikmeter Grünabfall 15,82 Euro. Ein Abholtermin kann über die App der SK, per E-Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter (0631) 365-3521 vereinbart werden.