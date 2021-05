Schutzmasken, Schnelltests, Handschuhe: Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern, weist darauf hin, dass die „Corona-Abfälle“ in den Restmüll gehören.

Weggeworfene Schutzmasken beschäftigen derzeit vermehrt die Mitarbeiter der Stadtbildpflege. Diese Masken bestehen zum größten Teil aus Vliesstoff, und wie bei anderen Kleinstabfällen, die achtlos das Stadtgebiet verschmutzen, verrotten die Masken nur langsam oder gar nicht. Daher gehören sie in die Restabfalltonne oder öffentliche Mülleimer.

Das gilt nicht nur für die Masken: Desinfektionstücher und Einmalhandschuhe gehören nach ihrer Verwendung ebenfalls in den Restabfall. Dieser Abfall wird thermisch verwertet, so dass mögliche Krankheitserreger vernichtet werden. Die Bestandteile der Antigen-Schnelltests (Testkassette, Stäbchen und Testlösung) sollen nach der Benutzung in einem Plastikbeutel gesammelt werden, der dann gut verschlossen in den Restmüll wandern soll.