Die Pflanzen in der Stadt haben verstärkt mit Trockenheit im Sommer zu kämpfen. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern hat nicht die Ressourcen, alle Bäume, Sträucher und Blumen zu wässern, weshalb sich Bürger gerne mit einer Pflanzenpatenschaft einbringen können (Telefon 0631 365-1700 oder E-Mail an gruenunterhaltung@stadtbildpflege-kl.de). Die Stadtbildpflege wässert generell nur Jungbäume, den Stadtpark sowie Kübel und Pflanzenampeln an Laternenmasten, erläuterte deren Leiterin Andrea Buchloh-Adler im RHEINPFALZ-Artikel „Bäume vorm Verdursten retten“ vom 30. Juni. Die Entnahme von Trinkwasser zur Pflanzenbewässerung sieht sie kritisch und empfiehlt, wenn möglich, Zisternen. Deshalb wollte ein Leser wissen, ob die Stadtbildpflege ihre Wassertanks aus Zisternen befüllt oder Trinkwasser nutzt. „Die Stadtbildpflege befüllt ihre Gießwagen zunächst im zentralen Betriebshof über Tiefbrunnen“, antwortet die Pressesprecherin der Stadt. „Zum Nachtanken bedienen sich die Kollegen aber aus dem Trinkwassernetz, da es nicht wirtschaftlich ist, jedes Mal wieder in den Betriebshof zu fahren.“