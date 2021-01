Ab Montag, 1. Februar, bietet die Stadtbibliothek einen Abholservice an. Ganz coronakonform können Bücher, Hörbücher, Filme, CDs und Spiele telefonisch oder per E-Mail bestellt und zu einem vereinbarten Abholtermin an einem Ausgabefenster mitgenommen werden. „Ich freue mich, dass wir während des Shutdowns auf diese Weise einen Zugang zu unseren Medien ermöglichen können“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit und unter Coronabedingungen biete ein gutes Buch, ein im engsten Familienkreis erlebter Film oder ein gemeinsames Spiel eine willkommene Abwechslung im Pandemiealltag. Sie ruft deshalb dazu auf, „rege von dem Angebot der Stadtbibliothek Gebrauch zu machen“.

Auch Spiele gibt es

Wer sich Bücher oder andere Medien ausleihen möchte, kann diese telefonisch unter 0631/365-2484 während der Bürozeiten der Stadtbibliothek bestellen. Diese sind montags und freitags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Bestellungen sind per E-Mail unter stadtbibliothek@kaiserslautern.de möglich. Die verfügbaren Medien, von denen maximal zehn ausgeliehen werden dürfen, davon höchstens zwei Spiele, sind im Katalog der Stadtbibliothek unter https://openportal.kaiserslautern.de/ zu finden. Wer noch nicht als Leser registriert ist, kann dies per E-Mail nachholen. Die bestellten Medien werden am Fenster der Stadtbibliothek an der Klosterstraße ausgegeben. Um möglichst viele Abholtermine anbieten zu können, ist bis Ende Februar eine Rückgabe von Medien nicht möglich. Deshalb werden auch keine Mahnschreiben verschickt.