Es gab ein Fest in der Stadtbibliothek, bei dem es am Montag ums Singen ging, aber noch mehr ums Lesen und um die Teilnahme der Stadt am ersten Vorlese-Sommer des Landes Rheinland-Pfalz. Durch das Vorlesen, als ersten Schritt zum Lesen, sollen Kindergarten-Kinder neugierig werden auf Welten, die sie bisher nicht kennen, ihren Wortschatz erweitern und die Konzentrationsfähigkeit steigern.

In der durch viele bunte Motive und einem eigens für die Teilnehmer am Lesesommer zur Monsterburg umgestalteten Schalter empfingen die Mitarbeiterinnen des Hauses die jungen Gäste mit ihren erwachsenen Begleitern. Beide sind in den kommenden zwei Monaten gefordert. „Eine Person liest vor, ein Kind hört zu“, sagte Bibliothekarin Jutta Lingohr und begrüßte die Gäste. Es werde nicht genug gelesen, lautete ihre Antwort auf das „Wieso?“.

Ziel der Aktion sei es, dass den Kindern in den kommenden Wochen mindestens drei Bücher vorgelesen werden, so die Bibliothekarin. Ihre Vorleser sollten sich dafür in der Bibliothek einen Clubausweis besorgen, und diesen dort jedes Mal abstempeln lassen. Am Ende seien dann die Kinder gefordert, zu ihrem Lieblingsbuch ein Bild zu malen und dieses in der Kaiserslauterer Bibliothek abzugeben.

Landesweite Verlosung zum Abschluss

Mit ihrem Clubausweis nehmen die Kleinen an einer landesweiten Verlosung teil, für die vom Kinderfahrrad über das Lego-Set bis zu Buchgutscheinen tolle Preise locken. Bei ihrer Begrüßung der künftigen Clubmitglieder hatte sich die Bibliothekarin durch eine bunte Reihe kleiner Plüschmonster vertreten lassen, die ihre Aufforderung „lies, lies, lies“ den Kleinen nachdrücklich vermittelten.

Für die passende musikalische Einstimmung auf den Vorlese-Sommer, spielte Holger Haase auf seiner Oboe eine ganze Reihe bekannter und auch neuerer Kinderlieder. Beim „Bruder Jacob“, dem „Backe, backe Kuchen“ oder „Alle meine Entchen“, waren die Erwachsenen meist nicht einmal auf die Texte angewiesen, die Mitarbeiter in der Bücherei – natürlich sehr gut lesbar – vorbereitet hatten. Beim „Pinguin auf dem Eis“ und dem Lied von dem Schmetterling, der eine Tänzerin sucht, war das Mitsingen dann nicht ganz so leicht.

Die kleine Emma übernahm es, zum Abschluss des offiziellen Teils mit der Schere das mit bunten Figuren dekorierte rote Band zu durchschneiden und so ein offizielles Startsignal zum Vorlese-Sommer zu geben.