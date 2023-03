Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bürgermeisterin Beate Kimmel dürfte eine recht lange Liste an Punkten gesammelt haben, die sie an ihrem Dienstsitz besprechen will. Am Dienstagabend bei der mehr als zweistündigen Stadtbegehung auf dem Bännjerrück begleiteten sie rund 15 Bürger, die zahlreiche Anliegen vorbrachten. Ein großes Problem stellen die teils langgezogenen Treppenwege dar.

Der Bännjerrück ist durchzogen von vielen kleinen Pfaden. Sie verbinden die Straßenzüge und erlauben es Fußgängern, auf kurzem Weg ihr Ziel zu erreichen.