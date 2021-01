Die Stadtbücherei Landstuhl bietet eine Abholmöglichkeit von reservierten Büchern während ihrer Öffnungszeiten an. Medien können telefonisch oder per Online-Katalog „Findus“ /https://landstuhl.buchabfrage.de) reserviert werden. Danach können die Medien am darauffolgenden Tag abgeholt werden. Dazu stellt die Bücherei Papiertaschen zur Verfügung. Während der Schließung entstünden keine Mahn- oder Säumnisgebühren. Alle Rückgabedaten werden automatisch verschoben, teilt die Stadtbücherei mit. Alle Infos unter www.stadtbuecherei-landstuhl.de, oder telefonisch unter: Telefon 06371/14652 oder 06371/1300880.