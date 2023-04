Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hitze und Trockenperioden hinterlassen verstärkt ihre Spuren auch an Pflanzen in der Stadt. Die Kommunen sind mit der Bewässerung dann oft überfordert. Hilfe für die durstigen Bäume und Sträucher kann von den Bürgern kommen – am besten mit System.

Immer länger werden die Zeiten der Trockenheit und immer höher steigen die Temperaturen im Sommer durch den Klimawandel. Die Folgen auf die Pflanzenwelt beobachtet Reiner