Nach dem Erfolg 2023 wird das Projekt des Stadtateliers auch in diesem Jahr fortgesetzt. Neu ist allerdings der Ort, der vom Wadgasserhof in die Einkaufsmall „K in Lautern“ wechselt. Am Samstag, 24. Februar, 10.30 Uhr, eröffnen Bürgermeister Manfred Schulz und Center-Managerin Sabine Friedrich das neue Stadtatelier, das in diesem Jahr drei bildende Künstlerinnen beherbergen wird. Die Eröffnung ist öffentlich.

Der Umzug des Stadtateliers wurde notwendig, nachdem in den bisher genutzten Räumen des Stadtmuseums verschiedene Ausstellungen geplant sind, teilt das Kulturreferat mit. Die Kunstschaffenden haben in den neuen Räumen gegenüber der Kundeninformation im Erdgeschoss des „K in Lautern“ somit die Möglichkeit, ihrem künstlerischen Schaffen Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr nachzugehen. Damit entstand mitten in der Innenstadt ein Raum für Kunst, Kreativität und Begegnung, in dem jede und jeder Interessierte die Möglichkeit hat, die Entstehung von Kunst live zu erleben, die Arbeitsweisen von Kunstschaffenden kennenzulernen und mit diesen in Austausch zu treten. Im diesjährigen Stadtatelier vertreten sind die Künstlerinnen Sibylle Hoppe, Judith Boy und Petra Neumahr.

Im Rausch der Farben

Sibylle Hoppe schafft Bilder, die Betrachter in einen Rausch aus Farben abtauchen lassen. Aus Acryl, Kunstharz und Tinte entstehen organische Formen und fließende Bewegungen, die mal wie phantastische Landschaften, mal wie tiefe Ozeane wirken. Judith Boy lebt in der Pfalz und auf Sizilien. Das Licht und die Farben ihrer italienischen Wahlheimat fließen immer wieder in ihre schillernden Gemälde mit ein. Oft sind das Meer und seine geheimnisvollen Bewohner Thema, aber auch Sagengestalten und Allegorien finden sich auf den ausdrucksstarken Bildern. Boy erschafft außerdem ungewöhnliche Textilkreationen wie fließende Roben, fantastische Kopfbedeckungen oder flügelartige Umhänge, die sie in ausdrucksvollen Performances präsentiert.

Petra Neumahr arbeitet vor allem in Öl und Acryl, sucht aber auch immer wieder das Experiment mit neuen Techniken und Formen. Ihre Bilder verströmen eine besondere Energie und laden das Gegenüber zum Erforschen ein. Diese Einladung ist für sie nicht nur ein Lippenbekenntnis, sie sieht Kunst als ein Medium der Kommunikation und der Partizipation.