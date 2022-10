Daten für das Stadtarchiv: Um die Informationen, die im städtischen Meldesystem elektronisch gespeichert sind, dauerhaft sichern und nutzen zu können, würde das Stadtarchiv gern eine spezielle Software anschaffen.

Im Stadtarchiv Kaiserslautern liegen die Meldedaten für den Zeitraum von etwa 1850 bis 1970 als Listen und Karteien vor. Sie werden von Bürgern häufig nachgefragt und vielfältig genutzt, schilderte Bernd Klesmann, Leiter des Theodor-Zink-Museums und des Stadtarchivs, in einer Sitzung des Kulturausschusses. Die Daten dienten unter anderem zur Rechtssicherung, wenn beispielsweise Erben ermittelt werden oder Nachweise von Kindererziehungszeiten für die Rentenversicherung erbracht werden müssen. Weiter sind sie Grundlage für die Erforschung der Stadtgeschichte und der Familienforschung.

Bei den Daten, die seit 1970 elektronisch erfasst wurden, gibt es allerdings ein Problem. Diese werden nach einer gewissen Frist endgültig gelöscht und können dann nicht mehr genutzt werden, erklärte Klesmann. Die Archive haben jedoch auf Basis ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben größtes Interesse daran, diese Daten vollständig und mit allen Verknüpfungen nutzbar zu halten und zu archivieren, wie der Leiter des Stadtarchivs betonte.

Vor diesem Problem stünden derzeit alle Kommunen. Zu diesem Zweck habe die Firma HSH die Software „archivo“ entwickelt, die es erlaube, die aus dem aktuellen Meldesystem gelöschten Daten auszusondern und mit einer eigenen Software wieder recherchierbar zu machen. Die Software werde bereits in etwa 100 Kommunen bundesweit eingesetzt. In Rheinland-Pfalz habe die landeseigene „KommWis – Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH“ die Nutzungslizenzen erworben und biete sie den Städten und Kommunen an. Pro Jahr fielen dabei Kosten von 7800 Euro an. Mit Blick auf die angespannte Haushaltssituation der Stadt konnte sie bisher nicht finanziert werden. Einen alternativen Anbieter gebe es nicht.

Der Städtetag Rheinland-Pfalz habe in verschiedenen Rundschreiben darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, die seit den 1970er Jahren elektronisch gespeicherten Meldedaten vor der endgültigen Löschung zu bewahren, um sie für die künftige Nutzung in den Archiven zu sichern, berichtet Klesmann.

Der Kulturausschuss sprach sich in seiner Sitzung einstimmig dafür aus, das Thema dem Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen. Davor soll auf Anregung von Lea Siegfried (Grüne) geklärt werden, ob es möglich sei, eine eigene, günstigere Softwarelösung im Haus zu finden.