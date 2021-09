Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Kaiserslautern am Abend der Bundestagswahlen (Sonntag, 26. September) die Ergebnisse in Kaiserslautern ab 18 Uhr auf der städtischen Homepage zeigen. Die Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke sind dabei einzeln abrufbar und werden sofort eingepflegt, sobald sie aus den Wahllokalen übermittelt wurden, kündigt die Stadtverwaltung an.