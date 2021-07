Hundekot hat niemand gern unter den Füßen. Das Gebiet nördlich der Alex-Müller-Straße ist laut Leserin Ursula Stork ein Paradies für Hunde. Deshalb regt sie an, vor dem gerade entstehenden Spielplatz einen Hundekotbeutelspender aufzustellen. Sie Stadt hat jedoch ein konträres Konzept.

Lange wurde um einen Spielplatz in dem Neubaugebiet gestritten, im August 2018 war endlich einen Standort gefunden. Das Gelände an der Kleingartenanlage gehört der Stadt und war nicht verplant. „Der Spielplatz ist inzwischen so gut wie fertig“, berichtet Ursula Stork. Da dort sehr viele Hundebesitzer unterwegs seien, regt sie an, vor dem Spielgelände einen Hundekotbeutelspender samt Entsorgungsbehälter aufzustellen.

Die Stadtverwaltung hält dies jedoch nicht für eine gute Idee. Im Gegenteil: Sie fürchtet, dass damit Hundebesitzer angelockt würden – was man jedoch vermeiden wolle. „Im Jahr 2018 wurde im Werkausschuss der Stadtbildpflege ein Konzept zu Hundekotbeutelspendern beschlossen“, teilt Pressesprecherin Sandra Zehnle mit. In Zuge dessen seien in der Innenstadt und den Ortsteilen zahlreiche Hundekotbeutelspender aufgestellt worden. „Das Konzept sieht explizit auf Spielplätzen keine Beutelspender vor, damit Hundebesitzer gar nicht zu den Spielplätzen geführt werden“, betont sie. „Hier soll gezielt eine Trennung erfolgen.“

Für den Spielplatz gebe es noch keinen offiziellen Eröffnungstermin, teilt sie auf Nachfrage weiter mit. Voraussichtlich könne der Spielrasen Ende August zum Spielen freigegeben werden. Im Herbst sollen dann nachträglich die vorgesehenen Bäume gepflanzt werden.