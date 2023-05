Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in diesem Jahr sollen Vorbereitungen starten, um bisher ungenutzte Flächen im Fritz-Walter-Stadion zu vermarkten. Die Vermietung an Firmen soll der städtischen Stadiongesellschaft zusätzliche Einnahmen in die Kasse spülen. Los geht es im Osten der Arena, doch auch das Gelände um das Stadion will die Stadt in den Blick nehmen.

Teile der WM-Arena von 2006 sind noch im Rohbau-Stadium. Das soll sich nach und nach ändern. Wie Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bestätigte, soll damit begonnen werden, bislang