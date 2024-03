Die Stadt Kaiserslautern wartet ab, ob eine Entfernung von Fahrradpiktogrammen auf den Straßen tatsächlich nötig ist. Der VCD (Verkehrsclub Deutschland), Landesverband Rheinland-Pfalz, versucht nun zu vermitteln. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz hatte die Kommunen in einem Schreiben aufgefordert, Piktogramme, die nicht auf einem markierten Rad- oder Schutzstreifen angebracht sind, wieder zu entfernen, da sie nicht in der Straßenverkehrsordnung stehen und somit rechtswidrig seien. Kaiserslautern müsste demnach Piktogramm-Ketten auf der Fahrbahn oder Piktogramme in Einbahnstraßen, die für den Radverkehr offen sind, wieder entfernen. Eine fünf Jahre dauernde, 2020 fertiggestellte Studie der Unis Wuppertal und Dresden war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fahrradpiktogramme die Sicherheit erhöhen und für mehr Verständnis unter den Verkehrsteilnehmern sorgen; sie hatten deshalb empfohlen, sie in die Straßenverkehrsordnung aufzunehmen. Da dies der dafür zuständige Bund bisher nicht getan hat, forderte der LBM die rheinland-pfälzischen Kommunen zum zeitnahen Entfernen auf.

„Wir sind dem LBM weisungsgebunden“ sagt Bürgermeister Manfred Schulz. Doch vorschnell wolle er der Aufforderung nicht nachkommen. „Der VCD Landesverband Rheinland-Pfalz hat den Staatssekretär im Verkehrsministerium, Andy Becht, in einem Brief gebeten, dass er dafür sorgen solle, dass der LBM diese restriktive Auslegung unterlässt“, gibt Schulz wieder. Das Verkehrsministerium kann als oberste Verkehrsbehörde den LBM dazu anweisen. Das Schreiben sei vom 29. Februar, „und solange vom Ministerium keine Antwort da ist, entfernen wir nichts“, macht Schulz deutlich.