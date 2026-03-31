Hören will sie niemand, doch sie scheinen unerlässlich: Sirenen. Die Stadt Kaiserslautern baut das Netz wieder aus. Bis 2027, wie geplant, klappt dies aber nicht mehr.

Krisen, Kriege, Katastrophen. Global ist die Stimmung nicht gerade friedlicher geworden, wie die Situation in der Ukraine und im Iran uns erst kürzlich deutlich vor Augen führte. Und ist es nicht der Mensch, der bedrohlich ist, so wird es die Natur mit zunehmender Klimaveränderung. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 war denn auch ein entscheidender Mitauslöser dafür, dass die Stadt Kaiserslautern 2022 beschloss, das klassische Netz an Sirenen wieder auszubauen.

Denn während es zum Ende des Kalten Krieges noch 90 Sirenen in der Stadt gab, waren es Anfang 2023 nur noch neun. Jene analogen Sirenen, die aus den 1950er Jahren stammten, wurden bereits gegen digitale ausgetauscht, informierte Manuel Steinbrenner, Dezernent für Feuerwehr und Katastrophenschutz, bereits im November 2024. Sie stehen in den sieben Stadtteilen, in Mölschbach und Hohenecken sind es jeweils zwei. In der Kernstadt fehlen Sirenen völlig. So blieb es auch beim landesweiten Warntag am 12. März still über den Dächern der Stadt.

„Derzeit befindet sich der flächendeckende Ausbau des Sirenennetzes noch in der Planungsphase“, erläutert Steinbrenner den aktuellen Stand. Eine „akustische Ausleuchtung des Stadtgebietes“ soll ausgeschrieben werden; daraus ergeben sich dann sowohl die Anzahl als auch die Standorte der Sirenen. „Rund 50 werden es wohl werden“, schätzt der Dezernent.

Im Jahr 2027 werden die Sirenen doch noch nicht installiert sein

Aus dem ursprünglichen Plan, die Sirenen in den Jahren 2026 und 2027 zu installieren, wird aber nichts. Denn in diesem Jahr stehen erst die Ausschreibung der Planung und die Vergabe des Auftrags an, wie Martin Gugel, Abteilungsleiter Katastrophenschutz, ausführt. Im kommenden Jahr soll die Sireneninstallation beginnen – so dass „das Projekt realistisch betrachtet nicht im Jahr 2027 abgeschlossen werden kann“.

Das Geld ist aber bereitgestellt. „Für die Planung stehen 180.000 Euro im Haushaltsjahr 2026“, informiert er. Für den Bau der Anlagen stehen 1,1 Millionen Euro bereit, je zur Hälfte in den Jahren 2026 und 2027.

Für den 185.000 Euro teuren Austausch der neun Sirenen in den Stadtteilen gab es rund 50 Prozent Zuschuss vom Land. Dieses Förderprogramm soll fortgeführt werden, kündigt Steinbrenner an. Als maximale Förderbeträge sind vorgesehen: für eine Mastsirene 17.350 Euro, für eine Dachsirene 10.850 Euro, für einen Sirenensteuerempfänger 1000 Euro. Wie viel letztlich tatsächlich in Kaiserslautern ankommt, „ist aber noch offen“, denn dies hängt – wie bereits bei der erfolgten Förderung – „von der Höhe der insgesamt zur Verfügung stehenden Landesmittel sowie der landesweiten Nachfrage ab“. Für die Planungsleistung versucht die Stadt Geld aus einem anderem Topf zu bekommen.

Statt nur zu heulen, können die digitalen Sirenen nun auch Sprachnachrichten wiedergeben. „Das Land hat vorformulierte Texte für verschiedene Szenarien erstellt“, informiert Steinbrenner.

Installiert werden sollen die neuen Sirenen möglichst auf öffentlichen oder besser städtischen Gebäuden. „Dies wird aber wohl nicht in allen Fällen möglich sein“, schränkt der Dezernent ein. Wo kein Dach an nötiger Stelle vorhanden ist, sollen Masten mit Sirenen aufgestellt werden. „Wenn weder ein öffentliches Gebäude noch Grundstück an erforderlichem Standort vorhanden ist, kann es sein, dass wir auf private Grundstücke zurückgreifen müssen“, mit vertraglicher und versicherungsrechtlicher Regelung, führt Steinbrenner aus.

Wenn Strom und Mobilfunknetz weg sind, funktionieren die Sirenen noch

Die Sirenen sollen auch dann funktionieren, wenn andere Warnmittel – wie Radio, Fernseher oder Handy – ihren Dienst versagen: Dank Akkus und mobiler Generatoren laufen sie auch bei Stromausfall und ohne Mobilfunknetz. Zudem ist die Information verschlüsselt.

Doch Mobiltelefone sind als Warnmittel nicht wegzudenken, wie am Landeswarntag kürzlich wieder zu erleben war. Sie benötigen auch keine installierten Warn-Apps wie Katwarn oder Nina mehr, denn mittlerweile werden Warnungen über Cell Broadcast verbreitet: Jeder, der sich in einem bestimmten Gebiet aufhält, erhält im Katastrophenfall automatisch eine Warnmeldung aufs Handy. „So werden alle Personen mit einem eingeschalteten Handy erreicht.“

Und die Stadt Kaiserslautern hat noch einen anderen Weg zur Information der Bürger gefunden. „Seit Sommer 2025 werden auch die digitalen Anzeigen der Firma Wall mit unseren Warnmeldungen bespielt“, informiert Gugel. So wurde mit den Säulen auf den bundesweiten Warntag im September 2025 hingewiesen.

Mit einfachen Maßnahmen die eigene Notfallvorsorge verbessern

Insgesamt soll die Bevölkerung stärker für den Ernstfall sensibilisiert und über das richtige Verhalten im Notfall aufgeklärt werden. So war im Oktober und November 2025 im Foyer des Rathauses eine Ausstellung zur landesweiten Kampagne mit dem Motto „#bleibbereit“ zu sehen. Dort wurde auch „aufgezeigt, wie jede und jeder Einzelne mit einfachen Maßnahmen die eigene Notfallvorsorge verbessern kann“, meint Gugel. Und er betont wie Steinbrenner: „Für weitergehende Informationen steht das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz mit der Abteilung Bevölkerungsschutz allen Bürgerinnen und Bürgern beratend zur Verfügung.“

Spätestens, wenn das flächendeckende Sirenennetz in Betrieb ist, sollen die Bürger in ihren Briefkästen einen „Informationsflyer mit wichtigen Hinweisen, Anlaufstellen und Verhaltensregeln finden“, den die Lauterer Feuerwehr gemeinsam mit der Stabsstelle Notfall- und Krisenmanagement erarbeitet.

Alles andere als vergessen bei der Info-Kampagne sind die Kinder. „Kitas und Schulen sollen künftig noch stärker in die Brandschutzerziehung einbezogen werden“, kündigt Steinbrenner an. „Für das Stadtgebiet ist die Hauptfeuerwache bereits regelmäßiger Anlaufpunkt dafür“, künftig sollen verstärkt auch Angebote in den Ortsteilen etabliert werden.