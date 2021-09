Die zweite Aktion zum World Cleanup Day hat am Samstag die Straßen und Ecken der Stadt von kiloweise Müll befreit, bilanziert Organisatorin Maryam Arabshahi. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Samstagmorgen mit Müllbeuteln und Zangen ausgerüstet am Altenhof getroffen, um auf „Schatzsuche“ zu gehen.

Doch an der Aktion beteiligten weit mehr Menschen, als die 30 in der Innenstadt. „Viele Menschen haben sich zum Mitmachen angemeldet, aber sie wollten nicht in der Stadt, sondern bei sich in der Umgebung aufräumen“, erzählt Arabshahi. „Genau das ist das Ziel: Die Erde sauberer machen, egal wo – Hauptsache an jedem dritten Samstag im September.“

Dreck-Weg-Tag im Pfälzerwald

Auch bei der Stadtbildpflege sind Anmeldungen eingegangen: Ein Kindergarten mit 30 kleinen Helferinnen und Helfern hat sich an der Aktion beteiligt. Weil der traditionelle Dreck-Weg-Tag des Forstamtes mit dem World Cleanup Day zusammenfiel, wurde auch im Pfälzerwald fleißig aufgeräumt. „Es scheint, dass am Samstag sehr viele Menschen mit Mülltüten und Zangen durch Kaiserslautern unterwegs waren“, sagt die Initiatorin erfreut. „Für mich persönlich gab es vier Höhepunkte an diesem Tag: Erstens, dass so viele Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr wieder mitgemacht haben. Zweitens, dass so viele neue Teilnehmer – vor allem so viele Kinder – dazugekommen sind. Drittens, dass mich die Menschen auf der Straße angesprochen, sich für die Aktion bedankt und sich untereinander darüber unterhalten haben. Und viertens, dass der ,World Cleanup Day' endlich in Kaiserslautern angekommen ist“, so Arabshahi. Im vergangenen Jahr habe noch niemand in der Stadt von dem Tag gewusst. „Mittlerweile lesen die Menschen darüber in der Zeitung und in den Sozialen Medien.“

80 Kilogramm Müll wurden am Ende gesammelt. „Die Lautrer waren also genau so fleißig wie im vergangenen Jahr und haben genau so viel Müll produziert und auf die Straßen geworfen“, quittiert Arabshahi lachend. Doch auch wenn die Müllberge nicht kleiner geworden sind, verspricht die Studentin: „Solange ich in Kaiserslautern lebe, werde ich diese Aktion jedes Jahr organisieren.“