Die Stadt hat ihre Allgemeinverfügung zum bestehenden Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt erneuert, wie die Pressestelle mitteilte. Innerhalb des definierten Bereiches ist der Konsum von Alkohol außerhalb von geschlossenen Räumen und außerhalb der Freisitze damit auch weiterhin verboten. Der Bereich umfasst in etwa die Einkaufsgalerie „K in Lautern“, die Fruchthalle, das Rathaus und das Pfalztheater, den Platz vor der Pfalzgalerie sowie den Guimaráes-Platz. Die Allgemeinverfügung wird im Amtsblatt vom 21. Oktober sowie auf der städtischen Internetseite veröffentlicht und gilt bis 31. Oktober 2023.