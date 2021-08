Die Platane an der Ecke Markt-/Schillerstraße bereitet weiter Sorgen: Die Stadtbildpflege Kaiserslautern wird in dieser Woche an der Platane eine sogenannte Vitalitätsuntersuchung vornehmen. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt.

Grund hierfür sei ein Nachlassen der Vitalität des Baumes, die seit drei Jahren von der Stadtbildpflege beobachtet werde. Am Stamm der Platane gebe es zwei Stellen, an denen der Holzkörper freigelegt sei. Hier habe bereits die Zersetzung des Holzes begonnen. Um den Umfang der Schädigung des Baumes beurteilen zu können, müssten die Wurzelanläufe und Teile der Wurzel freigelegt werden. Die Freilegung der Wurzel solle Aufschluss darüber bringen, inwieweit die Holzzersetzung im unterirdischen Bereich fortgeschritten sei, so die Stadtbildpflege.

Augenfällig war die Schädigung der Platane für die Öffentlichkeit durch den Brand geworden, der das Gebäude mit der Adler-Apotheke stark beschädigt hatte. Die Feuerwehr hatte bestritten, dass das Löschwasser Auswirkungen auf den Zustand des Baumes gehabt hatte.

Wie die Stadtbildpflege auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärte, steht die „Bank für alle“, die die Platane umgibt, der Untersuchung nicht im Wege.