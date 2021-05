Der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) berücksichtigt bei der Berechnung der Inzidenzwerte die Angehörigen der US-Streitkräfte und unterstützt damit ausdrücklich entsprechende Forderungen aus der Region. Das hat Landrat Ralf Leßmeister (CDU) mitgeteilt und die Rückendeckung aus Mainz im Streit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) begrüßt. Mit Anrechnung der Stationierungsstreitkräfte bewege sich der Landkreis seit Samstag bereits den dritten Werktag in Folge (Sonn- und Feiertage nicht eingerechnet) unterhalb der Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Bleibe es bis Freitag – und damit fünf Werktage in Folge – dabei, stehen weitere Lockerungen an: Ab Sonntag, 30. Mai, könnte im Landkreis die Innengastronomie öffnen. Auch Kulturveranstaltungen im Innenbereich seien dann mit Test möglich. Lockerungen im Gruppensport könnten am 2. Juni folgen.

Inzidenz in der Stadt bei 55

In der Stadt, wo aktuell noch die Bundesnotbremse gilt, hofft man derweil ebenfalls auf Lockerungen am Sonntag. Dafür muss die Inzidenz nach Angaben des RKI an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegen, Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt. An drei Werktagen in Folge – Samstag, Dienstag und Mittwoch – war das der Fall. Am Mittwochnachmittag gab das Landesuntersuchungsamt die Inzidenz für die Stadt mit 55 an. Sollte das RKI diesen Wert erwartungsgemäß am Donnerstag bestätigen, bräuchte es noch einen weiteren Tag unter der Schwelle von 100. Am übernächsten Tag, dem Sonntag, könnten dann Lockerungen in Kraft treten. So könnte beispielsweise die Außengastronomie öffnen und die Ausgangssperre fiele weg.

Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Mittwoch insgesamt 23 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 14 im Kreis und neun in der Stadt.