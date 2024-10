Im Laufe des Vormittags werden am Dienstag, 22. Oktober, in einigen Stadtteilen Sirenen aufheulen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden damit die neun neu installierten Sirenenanlagen getestet. Sie werden auch in den Stadtteilen Dansenberg, Erlenbach, Hohenecken, Siegelbach, Mölschbach, Morlautern und Erfenbach zu hören sein.