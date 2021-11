Kommenden Montag wird sich der Stadtrat mit einem ersten Entwurf des Doppelhaushaltes 2022/23 der Stadt Kaiserslautern beschäftigen. Oberbürgermeister Klaus Weichel stellt seine Planung in der Sitzung vor.

Anschließend wird der Entwurf der Haushaltssatzung für einige Wochen den Einwohnern zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt – unter anderem auf der Homepage der Stadt unter „Finanzen“ in der Rubrik „Bürger-Rathaus-Politik“ veröffentlicht.

Nun ruft die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung auf: „Vorschläge für nachhaltige Investitionen oder zusätzliche Einsparpotenziale können gerne bis 25. November 2021 unter Nennung von Name und Anschrift eingereicht werden.“ Entweder schriftlich bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Finanzen, Willy-Brandt-Platz 1, 67653 Kaiserslautern oder per E-Mail an finanzen@kaiserslautern.de. Die Vorschläge werden Mitte Dezember im Stadtrat diskutiert.