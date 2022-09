In wenigen Wochen, am 21. November, wird der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern eröffnet. Bis dahin sucht das Projektbüro für städtische Veranstaltungen für die Kinderweihnachtsbäckerei noch Helfer. Am Eingang zum Innenhof der Stiftskirche hat die Bäckerei ihren Platz, in der Kinder im Alter von etwa drei bis sieben Jahren seit vielen Jahren ihre eigenen Plätzchen backen können. Die Weihnachtsbäckerei ist an allen Tagen des Weihnachtsmarktes (werktags von 11 bis 16.30 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr) bis zum 23. Dezember geöffnet.

Zur Aufgabe der Weihnachtsbäcker gehören die Organisation und Planung des Warenbestands und natürlich das Backen mit den Kindern. Die Einsätze werden im Vorfeld terminiert. Wer Interesse hat, das Projekt zu unterstützen, meldet sich bei Sandra Wolf, Telefon 0631/365-3425 oder E-Mail an sandra.wolf@kaiserslautern.de.