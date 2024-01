„Einen Blick hinter die Kulissen einer Wahl werfen und Demokratie hautnah erleben – das können die Hilfskräfte, die für die Kommunalwahl 2024 gesucht werden“, verspricht die Stadtverwaltung in ihrem Helfer-Aufruf. Denn die Abwicklung einer Wahl sei – wie auch in den vergangenen Jahren – nur mit einer Vielzahl von haupt- und ehrenamtlichen Kräften möglich. Deshalb sucht die Abteilung Statistik und Wahlen für den Zeitraum vom 15. März bis zum 15. Juli Hilfskräfte, die bei den Wahlvorbereitungen unterstützen.

Die Stellenbesetzung könne flexibel sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit (19,5 Stunden) erfolgen und auch als kurzfristige Beschäftigung angerechnet werden. Die Bezahlung richte sich nach Entgeltgruppe 2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Das Aufgabengebiet wird als vielfältig und spannend beschrieben: Die Bewerber sollten Organisationsgeschick, Teamfähigkeit, EDV-Kenntnisse (Word, Excel) mitbringen. Wichtig sei „eine bürgerorientierte Arbeitsweise und zeitliche Flexibilität, da die Einsatzzeiten von den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung abweichen können“.

Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, kann sich online unter www.kaiserslautern.de/karriere bewerben. Fragen beantwortet die Abteilung Wahlen per E-Mail an wahlen@kaiserslautern.de und Telefon 0631 365-1122.