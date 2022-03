Um alleinreisende Minderjährige aus der Ukraine bei Gastfamilien in Kaiserslautern unterzubringen, hat die Stadtverwaltung nun ein Verfahren entwickelt, wie sich mögliche Gastfamilien melden können.

Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind laut Stadtverwaltung mittlerweile 545 geflüchtete Menschen in Kaiserslautern angekommen, darunter auch alleinreisende Minderjährige. Einige Familien hätten in den vergangenen Tagen schon die Bereitschaft signalisiert, alleinreisende Flüchtlingskinder aufnehmen zu wollen. Doch vor der potenziellen Aufnahme eines Kindes müssten einige formale Dinge erledigt werden, so die Verwaltung. Es gibt ein (beschleunigtes) standardisiertes Bewerberverfahren, indem der zuständige Pflegekinderdienst im Referat Jugend und Sport interessierte Familien überprüfen muss.

Benötigt werden:

Ein Anschreiben, in dem die Gastfamilie bitte kurz ihre Motivation erklärt sowie die vorhandene Familienkonstellation. Zusätzlich wäre wichtig, zu wissen, welche Altersgruppe man aufzunehmen bereit wäre, welches Geschlecht und wie viele Kinder. Auch ausschließende Faktoren sollten unbedingt benannt werden. Lebensläufe aller volljährigen Haushaltsmitglieder. Darin sollte neben den üblichen Inhalten noch etwas zur Wohnsituation und den räumlichen Kapazitäten stehen sowie eine Information über die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis aller volljährigen Haushaltsmitglieder (erhältlich beim Bürgercenter). Ärztliches Attest. Damit wird bestätigt, dass man gesundheitlich dazu in der Lage ist, Kinder bei sich aufzunehmen, und es medizinisch keine Gründe gibt, die dagegen sprechen. Auszufüllen bitte vom Hausarzt. Weitere Informationen sind online zu finden: www.kaiserslautern.de/ukraine oder per E-Mail an pkd@kaiserslautern.de zu erhalten.

Das Jugendamt der Stadtverwaltung Kaiserslautern ist nur für Familien/Bewerber zuständig, die in Kaiserslautern-Stadt leben und auch gemeldet sind. Wer im Landkreis Kaiserslautern wohnhaft ist, kann sich an die Kreisverwaltung wenden, Telefon 0631 7105-0.