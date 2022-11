In der Stadt gibt es genügend Parkplatzkapazitäten in den Abendstunden und am Wochenende. Dies war die Quintessenz eines Tagesordnungspunktes im Stadtrat am Montag.

Die FWG-Fraktion hatte den Antrag gestellt, die Verwaltung solle prüfen, ob städtische Flächen, die tagsüber von Verwaltung, Schulen und städtischen Einrichtungen genutzt werden, ab 19 Uhr der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. „Schulhöfe sind ausdrücklich nicht gemeint“, ergänzte FWG-Sprecherin Gabriele Wollenweber zu dem Antrag.

Eva Lenz (FDP) wollte den Vorstoß noch ausweiten. Statt eines Prüfauftrages beantragte sie, probeweise für die Adventszeit städtische Flächen freizugeben.

Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) wandte bereits zu Wollenwebers Antrag ein, dass man auf dem Parkplatz Meuthstraße abends immer einen Platz finde, „auch freitagabends“, bekräftigte er, man müsse halt etwas weiter in die Stadt laufen.

Die Verwaltung rechnet vor

Der Leiter des Referats Organisationsmanagement, Wolfgang Mayer, lieferte Zahlen zu der aktuellen Situation: Rund 1100 potentielle Parkplätze stehen laut ihm bereits in der Stadt zur Verfügung. „Rund 50 müssen wir davon an Schulen abziehen, da sie individualisiert sind und teils verschlossen, weitere rund 100, da sie von städtischem Schichtdienst wie dem Kommunalen Vollzugsdienstverwaltung rechtet oder der Reinigung benötigt werden.“ So verblieben „936 Parkplätze, die schon jetzt alle benutzt werden dürfen“, betonte Mayer. Von einer Freigabe der Flächen auf dem Rathausvorplatz würde er abraten, da dort keine Markierungen vorhanden seien und die Feuerwehr Platz zum Rangieren brauche, zudem sei die Fläche unfallträchtig. „Es sind schon Leute mit dem Auto die Treppen runtergefahren und aufgesetzt“, ergänzte Weichel.

Nach dieser Information zogen sowohl Wollenweber als auch Lenz ihre Anträge zurück, „es hat sich erledigt“.