Die Stadtverwaltung rückt in der seit Donnerstag geltenden Allgemeinverfügung mit Blick auf Protestveranstaltungen gegen die Corona-Schutzverordnungen von einem strengen Verbot ab. Für die Demonstrationen in der Sache gelten dennoch Regeln.

Die Stadt Kaiserslautern hatte von Ende Dezember bis einschließlich 20. Januar Protest-Versammlungen gegen die geltenden Corona-Regeln verboten. „Ein solches Verbot stellt allerdings einen schwerwiegenden Eingriff in Artikel 8 Grundgesetz dar“, heißt es nun in der aktuellen Allgemeinverfügung und könne daher „nur als Ultima Ratio in Betracht kommen“. Die Stadt hat nun das Verbot zurückgenommen, für Versammlungen die auf „Kritik an den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen abzielen und gemeinschaftlichen Widerstand zum Ausdruck bringen sollen“ aber Auflagen erlassen: Personen, die nicht zu einem Hausstand gehören, müssen sich ans Abstandsgebot (1,50 Meter) halten, zudem müssen die Protestierenden eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Die beiden Einschränkungen gelten nicht für Kinder bis sechs Jahre.

Proteste am Montag waren noch nie angemeldet

Seit einigen Wochen ziehen immer montags Menschen durch die Innenstadt, die mit den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen offenbar nicht einverstanden sind. Orchestriert wird der Protest nach Erkenntnissen der Stadt über soziale Medien. Angemeldet waren die Demonstrationen nie, Polizei und Ordnungskräfte reagierten mit Platzverweisen, Gefährderansprachen und Bußgeldern.

Bei angemeldeten Versammlungen erteilt die Stadtverwaltung derzeit – aus Infektionsschutzgründen – die Auflagen Abstandsgebot und Maskenpflicht. „In Anbetracht des Grundsatzes der Gleichbehandlung wäre es nicht nachvollziehbar, wenn für unangemeldete Versammlungen, Ansammlungen und Aufzüge diese Auflagen nicht gelten würden“, heißt es in der von der Stadt erlassenen Allgemeinverfügung.

Anzahl der Teilnehmer nimmt ab

Die Stadtverwaltung hat, so steht es in der Allgemeinverfügung, nun auch deshalb reagiert, weil sich die Befürchtung, es würden immer mehr Teilnehmer durch die Straßen ziehen, nicht bewahrheitet hat. Die Anzahl der Demonstranten hat seit dem Höhepunkt 27. Dezember, als rund 1500 Menschen marschierten, stetig abgenommen. Am Montag waren noch rund 400 Menschen unterwegs. Zudem seien alle Veranstaltungen friedlich verlaufen.

Die neue Allgemeinverfügung gilt nach Angaben der Stadt Kaiserslautern vorerst bis zum 11. Februar.