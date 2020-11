Ziel des Projekts ist es unter anderem, einen Selbstcheck durchzuführen, um zu sehen, wo Kaiserslautern beim Thema Weltoffenheit steht. Außerdem sollen in Dialogveranstaltungen die Bürger mit Akteuren aus der Verwaltung, der Politik und weiteren Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft ins Gespräch kommen, um kommunale Themen gemeinsam zu diskutieren und zu gestalten, erklärt die Stadtverwaltung.

Eine solche Dialogveranstaltung wird nun am Donnerstag, 10. Dezember, von 18 bis 20.30 Uhr stattfinden – pandemiebedingt jedoch ausschließlich in digitaler Form. Interessierte, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, sind eingeladen, sich über das Thema Weltoffenheit Gedanken zu machen und online mitzudiskutieren. „Weltoffenheit braucht Begegnung und Austausch und Weltoffenheit lebt davon, dass möglichst viele Menschen sich dafür interessieren und mitgestalten wollen“, so der Integrationsbeauftragte der Stadt, Alexander Pongrácz. „Wo gibt es Hürden im Alltag, wo gibt es Möglichkeiten für Verbesserungen? Über all das wollen wir reden.“

Wer mitmachen möchte, muss sich bis zum 30. November vorab anmelden. Der Link ist ab sofort direkt auf der Startseite von kaiserslautern.de zu finden. Teilnehmer erhalten im Anschluss an die Anmeldung eine E-Mail zur Bestätigung sowie weitere Infos zur Veranstaltung.

„Weltoffene Kommunen – vom Dialog zum Zusammenhalt“ ist ein Projekt im Rahmen des „Nationalen Aktionsplans Integration“ der Bundesregierung. Es wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Bundeskanzleramt. Die Teilnahme an dem Projekt ist für die Stadt kostenlos.