Kaiserslautern will den Bestand an Sirenen weiter aufstocken. In den Stadtteilen sind bereits neun neue digitale Sirenen installiert, für die Innenstadt läuft die Planung. Bis 2027 soll die gesamte Stadt mit Sirenen versorgt sein.

Nach dem Ende des Kalten Krieges galten Sirenen nicht mehr als wirklich notwendig. In ganz Deutschland