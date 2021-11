Die Stadt Ramstein-Miesenbach wird ihre Kindertagesstätten mit stationären raumlufttechnischen Anlagen ausstatten. Hierfür vergab der Stadtrat die Ingenieurleistungen für 50.000 Euro. Die Maßnahmen kosten insgesamt 793.185 Euro. Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass mit 80 Prozent Zuschuss vom Bund zu rechnen sei. Demnach beliefe sich der Eigenanteil für die Ramsteiner noch auf 158.637 Euro. Auch die Ingenieurleistungen würden bezuschusst werden. Eingebaut werden sollen überwiegend Einzelgeräte mit Wärmerückgewinnung. In der neuen Kita „Waldstrolche“ in Miesenbach soll eine zentrale Lüftungsanlage mehrere Räume über ein Rohrsystem versorgen, so Hechler.