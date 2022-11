Die finanziell nicht auf Rosen gebettete Stadt Kaiserslautern kann sich über ein unerwartet hohes Plus freuen: Die Gewerbesteuereinnahmen liegen jetzt bereits deutlich über dem Plan für 2022 – und sind die höchsten seit 30 Jahren.

Während es gewöhnlich keine gute Neuigkeiten sind, wenn Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) über die Finanzen der Stadt berichtet, hatte er für den Stadtrat am Montag einmal positive Nachrichten: „Zum 30. Juni haben wir bereits 73,6 Millionen Gewerbesteuern eingenommen – bei 68 Millionen Euro laut Plan fürs ganze Jahr!“, betonte er. Zum 31. August beliefen sich die Einnahmen auf 77,8 Millionen, „aktuell stehen wir bei 81,8 Millionen.“

Welche Unternehmen für das unerwartete Plus sorgten, dürfe die Stadt „wegen des Steuergeheimnisses“ nicht sagen. So verrät die Pressestelle auf Nachfrage nur, dass „der Gewerbemix in Kaiserslautern von einer soliden Krisenresistenz geprägt“ zu sein scheint.