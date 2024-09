Wegen Schäden am Beton und Mängeln beim Brandschutz investiert die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH rund eine Million Euro in die WM-Arena von 2006. Wie deren Geschäftsführer Stefan Weiler erläutert, werden die Arbeiten notwendig, weil es in der Fanhalle im Osten und an der Westtribüne zu Betonabplatzungen gekommen ist. Die Schadstellen seien von Fachfirmen begutachtet worden. „Die Bausubstanz ist in Ordnung“, gibt Weiler Entwarnung. Die Betonsanierung koste aber voraussichtlich rund 800.000 Euro. Daneben wird für rund 150.000 Euro ein neues Brandschutzkonzept für das Stadion erstellt. Laut Weiler müssen auch die Marathontore (20.000 Euro) erneuert und die Rauchmelder (rund 80.000 Euro) ausgetauscht werden. Der Kaiserslauterer Stadtrat hat zugestimmt, der Stadiongesellschaft die für die Arbeiten benötigte eine Million Euro zuzuführen.

