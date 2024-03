Die Stadt muss Räume für Schüler anmieten. Dafür stellt sie nachträglich 260.000 Euro in den Haushalt 2024 ein. Da die Fertigstellung der Schillerschule viel länger dauert als geplant, und die Ausweichschule auf dem Bännjerrück nicht ausreicht, musste die Verwaltung reagieren, begründete die Oberbürgermeisterin dem Stadtrat den Schritt.

Zwei Ausweichflächen in der Mainzer Straße und im Hertelsbrunnenring will das Referat Gebäudewirtschaft anmieten. Dafür sollen im Haushalt 260.000 Euro bereitgestellt werden. Bevor die Stadtratsmitglieder allein aufgrund dieser schriftlichen Information der Bereitstellung zustimmten, wollten sie in der Sitzung am Montag mehr erfahren. Dass auch im Schulträgerausschuss zuvor nicht darüber informiert worden war, bemängelte SPD-Sprecher Patrick Schäfer.

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) erläuterte, dass die Stadt nicht warten könne, bis die neue Schillerschule fertiggestellt sei. Deren Schüler werden derzeit in der Bännjerrückschule unterrichtet, deren Kapazität begrenzt ist. Deren Hauptschulzweig lief gleichzeitig mit dem der Schillerschule aus.

Die damalige Hauptschule Schillerschule wurde vor über zehn Jahren aufgegeben und nur die Grundschule fortgeführt. 2018 wurde mit einem Neubau begonnen, dessen Fertigstellung sich immer wieder verzögerte. Aktuell ist der Bezug des Neubaus für Anfang 2025 geplant.

Die 260.000 Euro werden für die Miete der Ausweichräume benötigt, beantwortete Kimmel die Frage von Gabriele Wollenweber (Freie Wähler). Dass der Stadtrat keine Vergleichsmieten kenne, kritisierte Stefan Glander (Linke).