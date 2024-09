Der Stadtrat hatte sich Anfang September dafür ausgesprochen, das Park-and-Ride-Angebot auf dem Messeplatz um ein Jahr zu verlängern. Gleichzeitig hatte die Verwaltung angekündigt, die Werbung für den Service zu verbessern. Damit hat die Stadt nun begonnen.

Wie die Stadt mitteilt, wurden Hinweisplakate an den Haltestellen der Linie 101, Messeplatz und Altenwoogstraße, sowie an den Parkscheinautomaten auf dem Messeplatz angebracht. Am Mittwochmorgen waren dort nur vereinzelt Plakate zu finden, wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilte, sollen aber weitere folgen. Ergänzend werde auch in den Bussen der SWK mit Plakaten auf das Angebot aufmerksam gemacht. Beworben wird der Service zudem auf der städtischen Homepage: Unter der Rubrik Verkehr und Mobilität – Autos und Co findet sich nun eine Unterseite, auf der über das Angebot informiert wird. Die Stadt hatte das Angebot im vergangenen Jahr testweise eingeführt. Zwischen September 2023 und Juni 2024 wurden aber nur 530 Fahrscheine ausgestellt, so die Verwaltung. Grund dafür sei wohl auch die fehlende Werbung, hieß es.

Das Park-and-Ride-Angebot gilt für alle, die auf dem Messeplatz parken. Für einen Euro können Autofahrer ihren Pkw dort einen ganzen Tag abstellen. Wer den Quittungsbeleg im Bus vorzeigt, kann mit der Linie 101 der SWK kostenlos mit bis zu fünf Personen in die Innenstadt und wieder zurück fahren. Die Linie 101 erreicht man vom Messeplatz aus über die Haltestellen Messeplatz und Altenwoogstraße in der Mannheimer Straße, rund 250 Meter vom Parkplatz entfernt. Der Service gilt von Montag bis Samstag jeweils von 6 bis 0 Uhr. An Tagen, an denen der Messeplatz nicht zum Parken genutzt werden kann – etwa zur Mai- und Oktoberkerwe, werde der Service nicht angeboten, so die Verwaltung.