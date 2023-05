Urnengräber erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Aus unterschiedlichen Ortsteilen gab es daher schon den Wunsch, in Kaiserslautern auch Bestattungen in Urnenwänden anzubieten. Die Verwaltung rät davon aber ab. Nicht nur aus finanziellen Gründen.

Waren vor rund 20 Jahren Erdbestattungen noch die Regel, hat sich das inzwischen deutlich gewandelt. Zahlen aus einem Bericht zum Bestattungswesen der Stadt untermauern das. Um die Jahrtausendwende waren 80 Prozent der Bestattungen im Stadtgebiet Sargbeisetzungen, 20 Prozent Urnenbestattungen. Berücksichtigt man den städtischen Bestattungswald hat sich dieses Verhältnis nahezu umgekehrt. Noch 25 Prozent der Bestattungen sind inzwischen Sargbeisetzung, bei 75 Prozent wird auf eine Urne zurückgegriffen. Damit einher geht der Wunsch nach alternativen Bestattungsmöglichkeiten. Die Ortsbeiräte Siegelbach und Erzhütten/Wiesenthalerhof haben sich beispielsweise für Urnenwände ausgesprochen. Das sieht das Grünflächenamt aus zwei Gründen allerdings kritisch, wie Referatsleiter Gerhard Prottung am Montag im Haupt- und Finanzausschuss erläuterte. Zum einen führte Prottung die Kosten an. In der Beschlussvorlage zur Sitzung gab es eine Berechnung. Für eine Urnenwand im mittleren Preissegment mit 18 Kammern – in jede Kammer passen zwei Schmuckurnen – kalkuliert die Verwaltung mit Kosten von 30.000 Euro für Anschaffung und die Gestaltung des Umfeldes. Da alle Vorortfriedhöfe gleichbehandelt werden müssten, kämen auf die Stadt Kosten von 250.000 Euro zu, heißt es in der Erklärung der Verwaltung. Dazu kämen 500.000 Euro für Urnenwände auf dem Hauptfriedhof, was zu Gesamtkosten von 750.000 Euro führe.

Lücken auf Friedhöfen sollen nicht größer werden

Die Kosten allein sieht Prottung aber nicht als Problem, sondern auch das Gesamtbild der Friedhöfe. Schon durch den Rückgang der Erdbestattungen sei der Flächenverbrauch auf den Friedhöfen gesunken. Baue man Bestattungsmöglichkeiten nun auch noch in die Höhe, steige der städtische Grünflächenunterhalt weiter und die Lücken im Friedhofsbild nehmen zu. Das mache es immer schwieriger den pietätvollen Zustand der Friedhöfe zu erhalten. Prottung warb daher für Urnenbestattungen in der Fläche. In der Verwaltungsvorlage wurden unterschiedliche Formen vorgeschlagen, etwa Beisetzungsformen in einer parkähnlichen Umgebung auf dem Hauptfriedhof, eine Bestattung in alten erhaltenswerten Grabmälern als Gemeinschafts-Urnengrabstätte oder auch Baum- und Wiesengräber. Diese Beisetzungsformen sollen in eine neue Gebührensatzung eingearbeitet werden, die erarbeitet werden muss, wie Prottung informierte.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl dem Stadtrat gegen die Stimmen der AfD keine Urnenwände umzusetzen und stattdessen alternative Bestattungsmöglichkeiten zu prüfen und in die Satzung einzuarbeiten.