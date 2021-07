Nach mehreren zähen Stadtratssitzungen hat die Verwaltung nun auf Grundlage der Beschlüsse vom Montag vergangener Woche einen Haushalt für das Jahr 2021 erarbeitet. Es ist der erste ausgeglichene Etat seit 1992.

Nachdem die Aufsichtsbehörde ADD den vorgelegten Haushalt im Frühjahr nicht genehmigt hatte, war der Stadtrat gezwungen nachzubessern. Aufgrund der ADD-Forderungen hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) im ersten Anlauf Steuererhöhungen vorgeschlagen, die jedoch vom Stadtrat abgelehnt wurden. Auch der zweite Anlauf nach erneuten Verhandlungen mit der ADD stieß nicht auf Gegenliebe, da etliche Einrichtungen der Stadt auf Zuschüsse verzichten sollten.

Letztlich einigte sich der Stadtrat auf einen Kompromiss mit moderateren Steuererhöhungen und dem Erhalt fast aller Zuschüsse. „Durch Anstrengungen aller Fraktionen im Stadtrat und einer sehr guten Arbeit der Verwaltung können wir dieses Ergebnis präsentieren“, zeigt sich Weichel zufrieden. Ein Meilenstein zumindest „in der jüngeren Geschichte der Stadt“ sei der ausgeglichene Haushalt.

Das Defizit von 683.000 Euro, das die Finanzabteilung als Hausaufgabe aus der Stadtratssitzung mitgenommen hatte, ist „hauptsächlich durch den Sozialbereich“ nun ausgeglichen, erläutert Weichel. So umfasst der Ergebnishaushalt ein Plus von 4,4 Millionen Euro, der Finanzhaushalt liegt knapp über Null. Nach Abstimmung im Stadtrat am kommenden Montag wird der Etat erneut der ADD vorgelegt. „Der Genehmigung steht nun nichts mehr im Wege.“