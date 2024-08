„Mehr als nur Grün“, so lautet das Motto: Am 5. September, von 17 bis 20.30 Uhr, lädt die Stadtverwaltung die Bürger Kaiserslauterns zu einem offenen Workshop für Biodiversität ein – wo diese Ideen, Anregungen und Tipps zur biologischen Vielfalt einbringen können, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Rathaus. Stattfinden wird die Veranstaltung in der Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums, Möllendorfstraße 29. Parkplätze wird es auf dem Hof der Goetheschule geben.

Seit Ende 2022 erarbeitet das zuständige Dezernat im Auftrag des Stadtrats eine entsprechende Biodiversitätsstrategie. Nun gehe die Beteiligung in die öffentliche Phase, heißt es. „Auch und gerade in Städten ist die Erhaltung und Förderung der Biodiversität ein wesentlicher Baustein zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen“, erklärt Umweltdezernent Manuel Steinbrenner. So müsse auch im Stadtgebiet das Angebot an geeigneten Lebensräumen für wildlebende Tier- und Pflanzenarten erhöht werden. „Das kann aber nur gelingen, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger in unser Vorhaben miteinbinden“, sagt er.

Innerhalb des Workshops werden sich die Teilnehmer vor allem mit den folgenden Fragen beschäftigen: Wie und wo stelle ich mir mehr Biodiversität in der Stadt, im Wald oder auf dem offenen Land vor? Welche konkreten Maßnahmen wünsche ich mir? Wo sind mir schon gute Beispiele begegnet? Wie kann ich selbst, in meinem Verein, in meinem Arbeitsumfeld oder zuhause, zu mehr Biodiversität beitragen?

Eine Anmeldung zum Workshop ist ab dem 22. August auf der Website der Stadt Kaiserslautern unter „Leben, Wohnen, Umwelt > Natur und Landschaft > Biodiversität“ (www.kaiserslautern.de/biodiversitaet) möglich.

Im Rahmen des Workshops wird auch die Teich-AG des Hohenstaufen-Gymnasiums präsentiert: Sie hat es geschafft, aus einem gebauten Wasserbecken im Laufe der letzten Jahre ein naturnahes Gewässer mit zahlreichen Tier- und Pflanzenarten zu entwickeln. Ein Blick auf die Arbeit der Schüler und Lehrer könne „sicherlich Impulse für den eigenen Gartenteich geben“, schreibt die Stadt.