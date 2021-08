Vor rund drei Monaten hat die Stadt in der Sackgasse nördlich des Volksparks, einer Seitenstraße der Donnersbergstraße, ein absolutes Halteverbot auf der Parkseite und gegenüber vor den Häusern Parkbuchten eingerichtet. Ziel war es laut Stadtverwaltung, die Zufahrt zum Volkspark für Rettungsfahrzeuge sicherzustellen. Allerdings werden die Straße und der Wendehammer immer wieder unberechtigt zugeparkt, wie Anwohner berichten. Der Stadtverwaltung ist „die Situation im Wendehammer bekannt“, sie versucht das Problem mit verstärkten Kontrollen in den Griff zu bekommen, informiert die Pressestelle. „Der Politessendienst kontrolliert unter der Woche, inklusive samstags, in unregelmäßigen Abständen, besonders bei gutem Wetter“, wenn der Volkspark besonders viele Besucher anlockt. Die Parkbuchten auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind jedoch im Eigentum der Bau AG und für die Bewohner reserviert; das heißt, „dort wird der Politessendienst nicht tätig, außer es parkt jemand behindernd im öffentlichen Verkehrsraum vor den Buchten“.