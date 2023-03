Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jeden Sommer genießen viele Wasserratten das Warmfreibad und die Waschmühle. Dafür ist deutlich mehr nötig, als nur Wasser in die Becken zu lassen. Arbeiten in Höhe von fast 440.000 Euro fielen in diesem Jahr an. Ein geplantes Edelstahlbecken im Warmfreibad allein wird gut zwei Millionen Euro kosten.

Wie viel Arbeit und damit auch Kosten für Wartung und Reparaturen in einem Schwimmbad anfallen, machte Udo Holzmann, Leiter des Referats Gebäudewirtschaft, den Mitgliedern des Sportausschusses