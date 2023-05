Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Land wurde 2020 gerichtlich zur besseren Finanzausstattung der Kommunen aufgefordert, das Entschuldungsprogramm steht kurz bevor. Doch dafür fordert es unerbittlich Maßnahmen der Kommunen ein. Letzlich könnten das auch Kaiserslauter Bürger zu spüren bekommen.

Am 12. Juni steht in Kaiserslautern der erste Schritt zur Entschuldung an: Dann berät der Stadtrat über die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“