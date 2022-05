Mitarbeiter der Abteilung Verkehrsplanung sowie des zuständigen Planungsbüros werden am Freitag, 20. Mai, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Eingangsbereich der Paul-Münch-Schule über die anstehenden Schritte und Auswirkungen der künftigen innerstädtischen Fahrradstraße Augustastraße informieren.

„Wir wollen vor Ort als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Fragen und Anregungen im direkten Gespräch erörtern“, erläutert Beigeordneter Peter Kiefer, der von dem vorgelegten Konzept überzeugt ist: „Die Achse Parkstraße-Augustastraße ist bereits jetzt sehr wichtig für den innerstädtischen Radverkehr und wird durch die geplante Ausweisung als Fahrradstraße noch attraktiver. Sie wird nicht nur den Radverkehr stärken, sondern auch die Anwohner durch eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs entlasten, was wiederum die Wohnqualität verbessert.“

Die Einrichtung einer Fahrradstraße in dem Straßenzug Parkstraße-Augustastraße ist für die Stadt eine der Schlüsselmaßnahmen aus dem Mobilitätskonzept Klima+ 2030. 2021 hat die Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die die Eignung des Straßenzugs zwischen Stadtpark und Volkspark für die Ausweisung als Fahrradstraße gezeigt hat. Der Bauausschuss hatte die Verwaltung daraufhin beauftragt, ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept liegt mittlerweile vor und soll den Bürgern am Freitag vor Ort vorgestellt werden. Weitere Informationen sind unter www.kaiserslautern.de/fahrradstrassen auf der städtischen Homepage abrufbar.