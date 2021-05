Die Anzahl der Corona-Fälle steigt, bundesweit und auch in Stadt und Kreis. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) nennt die Situation besorgniserregend. Für wen er überhaupt kein Verständnis hat.

Oberbürgermeister Klaus Weichel erklärte am Freitag im Gespräch mit der RHEINPFALZ, man habe mit einer zweiten Welle der Corona-Pandemie im Herbst und Winter gerechnet. „Keiner hat aber damit gerechnet“, so befand Weichel, „dass die zweite Welle eine solche Wucht ausübt.“

Er verwies darauf, dass mit der Steigerung der Corona-Fälle auch die Belegung der Intensivbetten im Krankenhaus in die Höhe geht. Das gelte bundesweit, aber auch in Kaiserslautern. „Wir müssen alle mit unserem Verhalten in der Corona-Pandemie Vernunft walten lassen, dass unser Krankenhaussystem nicht kollabiert“, sagte Weichel.

Wie schnell eine Einrichtung zusammenbrechen kann, machte der Oberbürgermeister am Corona-Testzentrum am Warmfreibad deutlich, wo der Ansturm in dieser Woche dazu führte, dass das Abstrichzentrum die Menge an Menschen nicht mehr bewältigen konnte. Weichel ging davon aus, dass sich der Betrieb wieder normalisiert hat. Viele seien ohne Überweisung vom Arzt oder vom Gesundheitsamt gekommen. „Das geht nicht“, sagte der Rathauschef. Ausschließen mochte Weichel nicht, dass das Testzentrum wieder unter Druck gerät, wenn ganze Schulklassen oder Jahrgangsstufen kommen, um sich testen zu lassen.

Räumliche und technische Unterstützung

Weichel berichtete gegenüber der RHEINPFALZ über Hilfestellung, die die Stadt zugunsten des Landkreises beziehungsweise des Gesundheitsamts leistet. Sie stellt räumliche und technische Ressourcen im früheren Verwaltungsgebäude der Stadtwerke in der Burgstraße zur Verfügung. In der Chefetage wird Platz geschaffen für die Mitarbeiter, die Nachverfolgung von Kontakten nach einem bestätigten Corona-Fall betreiben. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) habe die Stadt darum gebeten zu helfen. Die Hilfe sei selbstverständlich gewährt worden. Es gehe hier ja auch um die Nachverfolgung von Kontakten Kaiserslauterer Bürger.

Nachdem der städtische Beigeordnete Peter Kiefer (FWG) positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, falle er aufgrund der Quarantäne nunmehr auch für den Krisenstab der Stadt aus, erklärte der Oberbürgermeister. Weichel und Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) wechseln sich im Tagesrhythmus ab; der eine im Homeoffice, der andere im Rathaus. Der Ausfall des Beigeordneten bedeute weitere Arbeit für sie.

Schulschließungen vermeiden

Der Oberbürgermeister verwies darauf, dass das Coronavirus nun auch die Schulen erreicht habe. „Wir müssen alles dafür tun“, so unterstrich der Verwaltungschef, „dass die Schulen nicht schließen müssen. Die Beschulung muss weitergehen, die Kinderbetreuung auch.“

Wie lange die Corona-Pandemie dauert, wann wieder Alltag einkehrt, hängt nach seinen Worten auch von dem Verhalten aller Bürger ab. „Ich habe kein Verständnis für Leichtfertigkeiten“, erklärte er. Hart ins Gericht ging er mit den Menschen, die hinter Corona Verschwörung wittern. „Für die Corona-Leugner habe ich überhaupt kein Verständnis“, sagte Weichel.

Er verteidigte die Aufhebung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone und in der Altstadt durch die Stadt. Sie müsse rechtlich und sachlich begründet werden, weil sie belastend für den Einzelnen sei. Der Oberbürgermeister erinnerte daran, dass mit der Schließung der Kneipen in der Altstadt die Notwendigkeit, Maske in der Altstadt zu tragen, weggefallen sei. Gleiches gelte für die Fußgängerzone, da hier der verkaufsoffene Sonntag am 29. November ausfalle.

Weichel berichtete, er habe bitterböse E-Mails bekommen, als die Stadt die Maskenpflicht eingeführt habe; jetzt bekomme er bitterböse E-Mails von Menschen, nachdem er die Maskenpflicht mit der Aufhebung der Allgemeinverfügung der Stadt wieder gestrichen habe.