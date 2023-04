Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Graffiti nerven. Und sie nehmen zu. Ein Leser beschwerte sich, dass Kritzeleien und Schmierereien in der Innenstadt immer mehr werden. Besonders schlimm sei es im Musikerviertel. Was tut die Stadt dagegen, will der Leser wissen.

Der Leser, der selbst betroffen ist, führt das Beispiel Pforzheim an. Dort gibt es eine Initiative für ein Graffitimobil, das auch mit Unterstützung der Malerinnung Schmierereien schnell entfernt.