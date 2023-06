Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Parken in Kaiserslautern wird teurer. Mit zwei Euro pro Stunde in der Kernzone und einem Euro in der Randzone wird die Gebühr sehr stark angehoben. Zumindest ein Teil der Einnahmen soll der Verbesserung des ÖPNV zugute kommen. Der Stadtrat hat das neue Gebührenmodell am Montag beschlossen.

Bislang bewegt sich Kaiserslautern im Vergleich mit anderen Oberzentren im Land bei den Parkgebühren am unteren Ende der Skala. Außerdem hat sich der Preis seit 2012 nicht verändert,