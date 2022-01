Die Stadtspitze widerspricht der Behauptung, dass die Stadt ihren hochbetagten Einwohnern aktuell keine Gratulationen an Geburtstagen und Ehejubiläen mehr zukommen lässt. Die CDU-Stadträtin Elisabeth Heid hatte eine Anfrage in der Sache an Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) gestellt. Die Gratulationen erfolgen derzeit nur per Post in Form eines Glückwunschschreibens. Das liege an der Corona-Situation „mit nie da gewesenen Inzidenzen“ sowie am noch nicht genehmigten Haushalt: Gratulationen sind Freiwillige Leistungen, „weswegen Präsente nicht möglich sind“, so die Stadt. Gratulationen erhalten Einwohner, zum 90., 95. und 100. Geburtstag sowie allen weiteren Geburtstagen über 100. Außerdem gratuliert die Stadt zu Ehejubiläen über 60 Jahren. „Sobald es wieder möglich ist, werden die Gratulationen wieder persönlich durchgeführt und dann auch wieder ein Präsent übergeben“, heißt es aus dem Rathaus. Je nach Anlass und Jubiläum handelt es sich dabei um einen Blumenstrauß oder Sekt sowie ein Schreiben der Staatskanzlei.