In der Stadt Kaiserslautern leben Menschen aus über 140 verschiedenen Nationen. Um das Zusammenleben zu erleichtern, hat die Stadt ein neues Integrationskonzept erstellt, dass der Stadtrat mit geringen Änderungen in der Sitzung am Montag beschlossen hat.

Die großen Migrationsbewegungen der Jahre 2015 und 2016 haben einerseits für etliche rechtliche Änderungen gesorgt, andererseits für Herausforderungen auf lokaler Ebene; letztlich muss Integration von den Menschen vor Ort in der Nachbarschaft gelebt werden. „Der Entwurf ist das Ergebnis eines breiten Kommunikationsprozesses und konzeptioneller Arbeit vieler Menschen, Trägereinrichtungen und Organisationen“, erklärt der städtische Integrationsbeauftragte Alexander Pongrácz zu der Neufassung, die das Konzept von 2013 fortschreibt.

In dem 30 Seiten umfassenden Werk werden die Themenfelder „Bildung und Arbeit“, „Sprachförderung“, „Begegnung, Sicherheit und Antirassismus“, „Ehrenamt, Partizipation, Beteiligung“ und „Wohnbedarfe und Wohnraumversorgung“ erörtert. 32 Handlungsempfehlungen werden aufgezeigt, wie etwa der Einsatz von Lernpatenschaften.

36 Prozent der Lauterer Bevölkerung hatten, Stand April 2018, einen Migrationshintergrund. Der Ausdruck soll auf Anregung der Grünen in Migrationsgeschichte geändert werden.