Mit einem Fahndungsplakat sucht die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ nach der Rundbank, die bis im vergangenen Jahr den Platz vor der Adler-Apotheke zierte. Den sonnigen Markttag am Samstag nutzen Mitglieder der Initiative, um vor Ort auf den Verbleib der Bank aufmerksam zu machen. Und um weitere Fragen zu stellen.

Wo ist die alte Bank vor der Adler-Apotheke geblieben, die zuletzt wieder wegen des Glühweinstands beim Weihnachtsmarkt abgebaut worden war? Was ist mit der neuen, allerdings wesentlich kleineren Bank, die der Stadtrat stattdessen dort aufstellen wollte? Wo sind überhaupt die Bänke, für die der Bank-Workshop Ende vergangenen Jahres in der Innenstadt wichtige Stellplätze konkretisiert hatte? Die Initiative „Stadt für alle“ fühlt sich von der Stadtverwaltung ständig hingehalten, vertröstet und vergackeiert.

Mit ihrer Aktion am Wochenende wollte sie darauf aufmerksam machen. Statt einer Bank hatten die „Stadt für alle“-Mitglieder diesmal ein knappes Dutzend Stühle dabei, die die Initiative am Marktsamstag an die Stelle der beliebten „Bank für alle“ an der Apotheke platziert hatte. Die Sitzgelegenheiten waren im Nu immer wieder besetzt: Für die Initiative ein mehr als deutliches Zeichen dafür, dass eine Bank dort unbedingt gebraucht wird.

Auch die kleine Stahlbank wird vermisst

Selbst die alte kleine Stahlbank direkt vor der Adler-Apotheke, ein beliebter Schattenplatz an heißen Sommertagen, werde vermisst. „Wie geht man hier mit der Bürgerbeteiligung um?“, ärgert sich Michael Fetzer von der Bürgerinitiative. An der 2019 selbstgezimmerte „Bank für alle“, die vor der Adler-Apotheke stand, habe die Universität Interesse gezeigt. Selbst davon sei inzwischen aber nichts mehr zu hören, moniert die Initiative.