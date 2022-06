An sechs Einfallstraßen von Kaiserslautern hat die Bürgerinitiative (BI) „Stadt für alle“ gelbe Ortsschilder mit dem Aufdruck „Mitmachstadt Kaiserslautern“ aufgestellt. Damit will die Bürgerinitiative die Diskussion um mehr Bürgerbeteiligung unterstützen. In der Sitzung des Stadtrats am Montag, 12. Juni, 15 Uhr, soll im Rathaus über einen Antrag der Grünen, CDU und FWG dazu abgestimmt werden. In den letzten Jahren hat die BI nach eigenen Angaben immer wieder Anläufe für eine erweiterte Bürgerbeteiligung unternommen. Die BI ist der festen Überzeugung, dass eine „echte“ Beteiligung nur Vorteile für alle bringt, für den Stadtrat, die Verwaltung und die Bürger, die sich ernst genommen fühlten, weil sie bei städtischen Vorhaben ihre Kompetenzen und ihre Erwartungen einbringen können. Es sollen nach angemessener Erörterung gute Lösungen gefunden werden, die vom Wissen und den Ideen der Bürger und Bürgerinnen profitieren. Dazu, so die Vorstellung der BI, soll die Verwaltung die zentralen Überlegungen zu einem Vorhaben spätestens drei Monate vor der Erstberatung in einem kommunalen Gremium öffentlich machen, um eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.

Mehr Miteinander erwartet

Mehr Bürgerbeteiligung führe zu einem Miteinander von Bürgern, Stadtrat und Verwaltung. Für diese erweiterte Bürgerbeteiligung müssten Leitlinien erarbeitet werden, die sich in dem Antrag der Grünen an der Stadt Landau orientieren, die eine Mitmach-Satzung und ein Gremium installiert haben. Mehr Bürgerbeteiligung in diesem Sinne praktizierten unter anderen die Städte Mainz, Mannheim, Speyer, Heidelberg, Darmstadt oder Karlsruhe. Die BI hat einen 15-minütigen Videofilm auf YouTube zu dem Thema produziert, unter https://www.youtube.com/watch?v=VCmruvBu3Gs.